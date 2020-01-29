Красноярск, , 08:14 — REGNUM Три легковых автомобиля и бензовоз столкнулись в Емельяновском районе Красноярского края. Об этом 29 января сообщает региональный портал Newslab.ru.

Со ссылкой на предварительную информацию краевого ГИБДД сообщается, что массовое столкновение произошло примерно в 10:00 29 января в районе деревни Сухая.

Цепочку столкновений инициировал водитель «Нивы», который выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ. Следующим уже в «Ниву» врезался грузовик-бензовоз МАЗ, в который, в свою очередь, врезался легковой автомобиль BMW.

В результате произошедшего разлива топлива, по счастью, не произошло. Но движение по шоссе было практически полностью блокировано. В настоящее время движение восстановлено.