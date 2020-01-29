Анкара, , 08:16 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали шестерых человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 29 января сообщает Anadolu Ajansi.

Обвиняемые были задержаны в провинции Эдирне, расположенной на границе с Грецией и Болгарией. Как отмечают журналисты агентства, арестованные пытались пересечь турецкую границу и покинуть страну.

ФЕТО считается в стране террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастности к которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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