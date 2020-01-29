Барнаул, , 08:07 — REGNUM Алтайское министерство транспорта актуализировало данные о закрытии дорог в региона из-за метели и снега. Согласно информации, размещённой на официальном сайте ведомства, в настоящее время проезд для всех видов транспорта невозможен по 22 участкам трасс. Еще на два участка дорог пускают только легковые автомобили.

Как уже сообщало ИА REGNUM, алтайские спасатели вновь продлили штормовое предупреждение из-за метелей и снежного ветра. В снежной блокаде находятся десятки алтайских сёл.

В трёх населённых пунктах трёх районов развернуты силы МЧС, задача которых помочь жителям заснеженных населённых пунктов, в том числе, с продовольствием. На утро 29 января в Алтайском крае было закрыто чуть более 10 участков дорог.

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