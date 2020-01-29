Пекин, , 08:14 — REGNUM Пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае заразились 5 974 человек, скончались 132 человека. Такие данные приводит 29 января Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Уточняется, что 1239 инфицированных находятся в тяжёлом состоянии. Симптомы заражения коронавирусом проявились у более чем 9,2 тыс. человек, но диагноз пока не подтвердился. Около 60 тыс. человек находятся в карантине.

Более половины инфицированных зарегистрированы в провинции Хубэй, откуда вирус начал распространяться. Там скончались 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, о первых случаях заболевания стало известно в конце 2019 года.

Читайте также: Посольство РФ: в китайской провинции Хубэй находятся 177 граждан РФ