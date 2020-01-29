Тюмень, , 08:03 — REGNUM В Тюмени зоозащитники бьют тревогу. В областной столице наблюдается увеличение брошенных породистых собак, сообщает «Вслух.ру».

Животных бросают на морозе и в подъездах. Полицейским недавно предоставили видео с камер наблюдения, где запечатлено, как двое мужчин привязали стаффордширского терьера в подъезде, оставив еду и лежанку.

По словам заместителя директора «Леспаркхоза» Дмитрия Дубровина, данное деяние попадает под административное наказание за оставление животных без присмотра — штраф от 500 до 2 000 рублей.

Волонтёры зооприюта сообщают, что в последнее время бросают алабаев, хаски, пекинесов, спаниелей, питбулей. Полгода назад был найден пёс чистокровный породы маламут. А в центре Тюмени довольно долго гулял лабрадор с индивидуальной меткой, нашедший приют у зоозащитников.