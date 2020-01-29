Банги, , 08:00 — REGNUM 50 человек были убиты в результате межэтнических столкновений на востоке ЦАР. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение официальных лиц.

В соответствии с заявлением, в богатом алмазами городе Бриа произошли вооруженные столкновения между представителями этнической группы рунга с одной стороны и группами гулами и кара с другой.

Работники службы по оказанию помощи сообщили, что к настоящему моменту большая часть группы рунга покинула город.

В регион были направлены миротворцы ООН, отмечают репортеры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ было известно о 38 — 41 погибших, по различным данным.

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