Красноярск, , 07:45 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства ребёнка возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 января в Главном следственном управлении СКР по региону.

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью. Отец мальчика с семьей не жил, но иногда навещал сына.

Дверь никто не открыл. Тогда мужчина проник на балкон квартиры и обнаружил в комнате тела женщины и ребёнка. По предварительным данным, женщина убила сына, а затем покончила с собой.

На месте происшествия работают следователи.