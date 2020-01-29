Москва, , 07:38 — REGNUM Главный врач московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале, рассуждая о сроках появления коронавируса в России, пришёл к выводу, что мир не готов эффективно бороться с подобными инфекциями, и что если бы речь шла о более активной разновидности вируса гриппа, то «сейчас бы по Земле полыхало».

«Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию как масштабные учения перед грядущей реальной эпидемией, то они показывают то, что мир к этой ситуации не готов. Это всё хорошо для коронавируса, который довольно неохотно передаётся от человека к человеку, для Эболы, которая передаётся и вовсе с трудом, но совершенно не годится, если появится какой-нибудь новый вирус с высокой контагиозностью. А он появится, и довольно скоро. И будет это, скорее всего, новая, неизвестная нам разновидность вируса гриппа, который смутирует у домашних животных и приобретёт способность поражать людей. Если «ленивый» коронавирус или Эболу не смогли остановить, и мы видим, как случаи расползаются по миру, то что мы сможем противопоставить новому, пока нам неизвестному вирусу гриппа, который способен за месяц поразить миллионы людей?

Проблема ещё и в том, что вакцину после выявления генома неизвестного доселе вируса мы сможем сделать не ранее, чем за три месяца. В 1919 году за первые три месяца от гриппа Н1N1 («Испанка») умерло уже 30 млн людей. Тепловизор на отлёте и прилёте? Не смешите меня, ну выявили вы заболевшего, ну изолировали всех пассажиров самолета, а ничего, что этот заболевший перед вылетом три часа по аэропорту ходил и заражал окружающих? Которые потом разлетелись по миру, здоровые пока, с нормальной температурой. И через пять дней обратившиеся в поликлиники тех городов, куда прилетели. А в них будет как тот пример с Эболой в США — дали такому больному аспирин и отправили домой с ОРЗ… Изолировали куда? Заперли в отдельной палате? Должен быть бокс с отдельной системой вентиляции и отрицательным давлением воздуха в помещении. И эти наивные маски у пассажиров и репортеров… Та маска, которая может хоть что-то остановить, — очень дорогое и высокотехнологичное изделие, но и оно против вируса имеет больше психологический эффект.

Метод есть, и он известен с древности: полная изоляция очага заражения до полной его ликвидации. Город или район блокируется, останавливается общественный транспорт, запрет выхода на улицу, никаких аэропортов и вокзалов. Ах, там 148 российских граждан?! И 240 американцев? Французы? Им так же полный запрет на выезд и передвижение, никаких исключений, вирус не знает границ и национальностей. Права человека? Самое главное право людей — право на жизнь. Вспомните опять же испанку, как полыхнуло тогда с передвижением войск и масс переселенцев. Значит, не повезло, значит, надо сидеть и ждать, нет вариантов.

Проблема в том, что новый вирус грядущей эпидемии зародится в странах Азии или Африки. И если сегодня Китай ещё способен на самостоятельные жёсткие меры, то что мы хотим от нищих африканских стран с их разрухой и междоусобными войнами?! (Кстати, вирус СПИДа вышел именно оттуда!) Надо иметь международный алгоритм действий на случай угрозы эпидемий. Неполиткорректный. С подчинением самолюбия местных властей интересам всех.

Очаг, эпидемия, затлело — международные силы по предварительному соглашению со странами, где возможен потенциал новой эпидемии (они известны), участвуют в полной блокировке очага до его ликвидации. Сегодня ситуация показывает нам, что если бы это был не относительно слабый коронавирус, а что-то вроде кори или специфической мутации гриппа, то сейчас бы по Земле полыхало. Почитайте Б. Вербера «Третье человечество», там все показано очень реалистично. Мороз по коже от того, но это абсолютно реальный сценарий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что новый тип коронавируса может появиться в России уже в середине февраля, известил заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний «НМИЦ ФПИ» Минздрава профессор Владимир Чуланов.

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