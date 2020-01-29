Казань, , 07:41 — REGNUM В Казани с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали трёх человек, включая младенца. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарии.

По информации экстренной службы, семья была госпитализирована из квартиры пятиэтажного дома по адресу ул. Таймырская, 8, с подозрением на отравление угарным газом.

Пострадали женщина 1998 года рождения, мужчина 1996 года рождения и их восьмидневная дочь, которая была госпитализирована в Детскую республиканскую больницу.

«Врачи борются за их жизнь», — говорится в сообщении.

Причина случившегося выясняется специалистами газовой службы.