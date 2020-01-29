Бразилиа, , 07:27 — REGNUM В результате наводнений в Бразилии погибли 52 человека, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные бразильского управления гражданской обороны.

По обновленным данным, от наводнений погибли 52 человека, еще один числится пропавшим без вести, а 65 человек получили различные травмы. Также 28 893 человека было эвакуировано из опасных районов, а 4 397 лишились своих домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 50 жертвах наводнения в бразильском штате Минас-Жерайс. Отмечалось, что наибольшее число погибших пришлось на столицу штата Белу-Оризонти.

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