Петропавловск-Камчатский, , 07:28 — REGNUM За умышленное заражение ВИЧ-инфекцией на Камчатке под суд пойдет 34-летний автослесарь. Зная о своем заболевании, будучи предупрежденным об ответственности за его распространение, он вступил в интимные отношения со своей клиенткой, заразив ее ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

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Обвиняемый уже признал свою вину. Он клянется, что не желал зла своей подруге, просто наделся, что заражения не произойдет. Но его надежды не оправдались. Автослесарю грозит до 5 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, еще один ВИЧ-инфицированный на Камчатке попал под суд за умышленное заражение опасной инфекцией. Правда, в том случае его подруге повезло — ВИЧ у нее не обнаружили. Однако женщина, которую приятель «забыл» предупредить о болезни, все равно потребовала привлечь его к уголовной ответственности.