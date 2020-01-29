Сантьяго, , 07:18 — REGNUM Режим чрезвычайного положения вводится в пяти коммунах в районе Атакама, расположенном на севере Чили, заявил чилийский президент Себастьян Пиньера в эфире телеканала 24 Opac.

«Вероятно, дожди продолжатся, в связи с чем мы хотим принять специальные меры», — заявил он.

Пиньера добавил, что режим ЧП позволит направить необходимые ресурсы в бедственные районы для помощи пострадавшим. Он подчеркнул, что уже в результате наводнений в Чили погиб один человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что из-за стихийных бедствий, вызванных ливнями, на севере Чили уже повреждены или уничтожены около ста домов.