Хабаровск, , 07:27 — REGNUM Почти все автовокзалы на китайском острове — курорте Хайнань закрыты, междугороднее сообщение приостановлено. Так власти островной провинции противостоят распространению с коронавирусом.

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По данным официально туристического портала провинции Хайнань Хайнань-Лайф , на острове прекратили работу почти все автовокзалы, междугороднее автосообщение остановлено. Исключение пока составили только автовокзалы Цюнчжун и автовокзал Хайкоу. Также не закрыт трансфер до аэропорта Мейлан. В остальном местами еще работает внутригородской транспорт, работают такси.

Скоростная кольцевая железная дорога Хайнаня не закрыта, билеты в свободной продаже.

В ночь с 28 на 29 января на Хайнань прибыла очередная партия медицинских масок. Их раздают бесплатно, забрать их можно в сети популярных супермаркетов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Хайнане число лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло с 31 до 40 случаев за сутки.