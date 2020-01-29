Хабаровск, , 07:02 — REGNUM В Курортной провинции Хайнань число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса выросло до 40.

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По данным официального русскоязычного портала провинции Хайнань Хайнань Лайф, на сегодняшний день, 29 января, в провинции насчитывается 40 граждан, у которых выявлен опасный коронавирус. Это преимущественно приезжие из города Ухань. Под подозрением и карантином еще 527 человек.

К городам, в которых выявлены случаи заболевания, добавились еще два — Цюнчжун и Дунфан, в каждом по одному заболевшему.

Новых случаев смертности от коронавируса на курорте нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января на Хайнане, в уезде Ченмай, граничащем со столичным Хайкоу, скончалась 80-летняя пациентка, зараженная коронавирусом. Женщина прибыла на Хайнань из эпицентра распространения болезни — города Ухань. Её семья и все, кто с ней контактировал, помещены под карантин. По данным властей Хайнаня на 28 января в провинции насчитывался 31 заболевший.

Российских туристов туроператоры экстренно эвакуируют с острова.