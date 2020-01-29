Токио, , 06:30 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 были зафиксированы у побережья японского острова Окинава, сообщает японское метеорологическое агентство (JMA).

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался к северо-востоку от Окинавы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 30 километров. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов острова Хоккайдо в Японии. Пострадавших не было.

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