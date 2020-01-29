Якутск, , 06:30 — REGNUM В якутском Нерюнгри суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу бывшего полковника МВД, который принял духовный сан, став ламой. Поводом для уголовного преследования стало покушение на двойное убийство — «просветленный» отставник едва не расстрелял своих соседей.

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Как сообщил ИА ТайгаПост прокурор Нерюнгри Андрей Орлов, приговор по уголовному делу о покушении на двойное убийство уже вступил в законную силу. В ближайшее время осужденный должен добровольно явиться в психиатрическую больницу, в противном случае, к нему будут применены меры принудительного характера.

Осужденного Сергея Б. в Нерюнгри знают очень хорошо — раньше он работал начальником Нерюнгринского линейного отдела внутренних дел. В отставку он ушел в чине полковника. Потом получил теологическое образование в Монгольском буддийском университете. Потом получил духовный сан шериээтэ — ламы. А потом ушел в запой. И из этого состояния экс-полковник, ставший ламой, уже практически не выходил. Однажды, после двухнедельных возлияний, он ворвался в дом к своим соседям с ружьем и кричал, что всех убьет. Потом объяснил, что ему было видение. Суд принял решение о помещении экс-полковника в психиатрическую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае суд вынес пожизненный приговор местному жителю за двойное убийство.