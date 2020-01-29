Куала-Лумпур, , 05:22 — REGNUM Новых три случая заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в Малайзии. Таким образом общее число зараженных достигло семи человек, сообщает агентство Reuters.

Сообщается, что заболевание новой пневмонией было обнаружено у 4-летней девочки, 52-летнего мужчины и матери двоих детей. Отмечается, что все пострадавшие являются гражданами Китая. Малазийские власти также заключили под стражу одного человека, распространявшего ложные слухи о коронавирусе и нагнетавшего панику.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным жертвами нового коронавируса в Китае стали 136 человек. Общее число инфицированных приближается 6 тыс. человек.

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