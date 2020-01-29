Иркутск, , 05:20 — REGNUM На два часа задержалось отправление поезда дальнего следования Иркутск — Усть-Илимск и двух пригородных поездов из-за схода вагонов с углём под Иркутском. Об этом 29 января сообщается на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

По информации железнодорожников, пригородные поезда № 6301 и № 6303 были отправлены с задержкой на два часа. Поезд дальнего следования № 87 Иркутск — Усть-Илимск — на 1 час 50 минут. Пассажиров также задержанного пригородного поезда № 6308, следовавшего в Иркутск, доставили до мест следования автобусом.

Задержки в движении были вызваны аварией на станции Мегет.

Напомним, 28 января на станции Мегет в Иркутской области сошли с рельс 30 вагонов с углём. Никто не пострадал, угрозы экологической ситуации нет. На месте аварии ведутся восстановительные работы.