Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM Легковой автомобиль Toyota Corolla столкнулся с грузовиком на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД РФ.

Сообщается, что ДТП произошло утром 29 января в районе дома № 7 на Холмском шоссе. Водитель иномарки не убедился в безопасности маневра и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате аварии грузовик и легковушка потеряли по одному колесу, люди в ДТП не пострадали. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января два автомобиля столкнулись в Елизовском районе Камчатки. В результате аварии пострадали оба водителя и были госпитализированы.