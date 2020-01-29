Петропавловск-Камчатский, , 04:54 — REGNUM Водитель рейсового автобуса совершил наезд на пешехода в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Камчатскому краю.

Сообщается, что ДТП произошло 28 января у дома № 3а по улице Сахалинской. Водитель рейсового автобуса сбил 43-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате аварии пешеход получил травмы и был доставлен в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января маршрутный автобус сбил пешехода на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. В результате полученных травм пешеход скончался.