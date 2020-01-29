Пекин, , 04:43 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Восточно-Китайском море, сообщает 29 января агентство Синьхуа.

Как отметили в Китайском сейсмологическом центре (CENC), толчки были зафиксированы в 7:39 по Пекину. Эпицентр толчков расположился по координатам 27,16 градуса северной широты и 126,6 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайском Тибете 25 января.

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