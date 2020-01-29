Майами, США, , 03:34 — REGNUM Жителей нескольких зданий в американском городе Майами 28 января эвакуировали из-за подземных толчков, являвшихся отголосками сильного землетрясения в Карибском море. Сообщение об этом опубликовано в Twitter городской полиции.

По данным полиции, после произошедшего недавно землетрясения возле Каймановых островов, отдельные толчки ощущались в центральной части Майами. В настоящее время в городе постепенно нормализуется движение городского транспорта.

«В настоящий момент сообщений о ранении людей и о перекрытии движения по автодорогам не поступало», — говорится в «Твиттере» полиции Майами.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 6,5 были зафиксированы 28 января у побережья Каймановых островов. Позднее Геологическая служба США (USGS) скорректировала оценку силы землетрясения до магнитуды 6,1.

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