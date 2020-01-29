Томск, , 03:19 — REGNUM В Томске проводится проверка информации об оставлении неизвестной женщиной девушки-инвалида в помещении отдела полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Томской области.

Проверку по данному факту проводят следователи СО по Октябрьскому району Томска. В том числе сотрудники ведомства намерены дать оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что неизвестная женщина оставила девушку в инвалидной коляске в ОМВД России по Ленинскому району Томска и скрылась.

Полицейские нашли женщину и доставили её в отдел. По предварительным данным, она страдает психическим расстройством. Девушка-инвалид оказалась её 19-летней дочерью.

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