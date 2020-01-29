Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,5 зафиксированы 28 января у побережья Каймановых островов. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карибском море у побережья Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7.

В результате землетрясения на ряде побережий Белиза, Гондураса, Кубы, Мексики, Ямайки и Каймановых островов волны достигали высоты от 1 до 3 метров. Тем не менее, опасность возникновения волн большего размера (цунами) специалистами оценивается, как маловероятная.

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