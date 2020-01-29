Кингстон, , 01:29 — REGNUM Возможность возникновения цунами в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое произошло 28 января у побережья Ямайки, исключена, считают специалисты международного центра по предупреждению цунами. Об этом сообщает Reuters.

Несмотря на то, что в результате землетрясения на ряде побережий Белиза, Гондураса, Кубы, Мексики, Ямайки и Каймановых островов волны достигали высоты от 1 до 3 метров, опасность возникновения волн большего размера мала.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации Геологической службы США (USGS) 27 января в 19:10 по всемирному координированному времени в Карибском море у побережья Ямайки произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Ближайший к эпицентру город Лусеа находился в 125 км на северо-запад, на побережье Ямайки. Информация о погибших и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Для Кубы, Ямайки и Каймановых островов была объявлена угроза цунами.

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