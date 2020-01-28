Санкт-Петербург, , 23:59 — REGNUM На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась в больнице. Полиция ведет поиск злоумышленника.

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, наезд на пешехода произошел около 21:25 мск у дома №6 по улице Ярослава Гашека.

Под колеса автомобиля Daewoo Nexia попала женщина, на вид 45−50 лет.

«Водитель с места ДТП скрылся, автомобиль найден, личность водителя и пострадавшей устанавливаются», — отметили в ГИБДД. Позже стало известно о смерти женщины, получившей тяжелые травмы.

По факту ДТП проводится проверка, водитель, скрывшийся с места происшествия, объявлен в розыск.

Добавим, что примерно в то же самое время на пересечении Невского проспекта с набережной реки Фонтанки в центре Петербурга женщина-водитель на BMW совершила наезд на пешехода — тоже женщину. Пострадавшая получила легкие травмы и была доставлена в медучреждение. Водитель с места ДТП не скрывалась.