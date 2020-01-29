Москва, , 00:36 — REGNUM Двоих детей 15-ти и 16-ти лет, сбежавших из исправительного учреждения, задержали полицейские в московском аэропорту «Внуково». Об этом 28 января сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Подростки сбежали из исправительного учреждения, которое находится в городе Анадыре в Чукотском АО. После задержания беглецы были госпитализированы в больницу.

После обследования в больнице подростков отправят обратно в Анадырь.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины побега детей из исправительного учреждения.

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