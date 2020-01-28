Кингстон, , 23:27 — REGNUM Угроза цунами была объявлена для Кубы, Ямайки и Каймановых островов. Об этом 28 января сообщает американский центр по предупреждению цунами.

Цунами в Карибском море могло образоваться в результате мощного землетрясения магнитудой 7,7. Подземные точки были зафиксированы сейсмологами в акватории Карибского моря, между Кубой и Ямайкой.

Ближайший к эпицентру город Лусеа находился в 125 км на северо-запад, на побережье Ямайки.

Информация о погибших и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 7,7, которое произошло у побережья Ямайки. Очаг подземных толчков был расположен на глубине десяти километров.