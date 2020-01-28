Красногорск, , 23:29 — REGNUM Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса, «Газели» и легкового автомобиля в Московской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

Авария произошла на Расторгуевском шоссе в Ленинском городском округе около 20:00 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Mercedes-Benz Sprinter и с автомобилем «Газель».

В результате ДТП пострадали десять человек. Все пострадавшие были пассажирами автобуса, их госпитализировали в центральную районную больницу. Детей среди пострадавших нет. Всего в автобусе ехал 21 пассажир.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате массового ДТП с участием автобуса в Московской области.

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