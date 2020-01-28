Кингстон, , 23:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Карибском море у побережья Ямайки. Об этом 28 января сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы сейсмологами в 19:10 по всемирному координированному времени (22:10 мск). Очаг землетрясения располагался на глубине десяти километров.

Ближайший населённый пункт, город Лусеа с населением около 6300 человек, находился в 125 км на северо-запад от эпицентра подземных толчков.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,2, которое произошло у берегов Греции.

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