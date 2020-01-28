Екатеринбург, , 23:28 — REGNUM Молодой человек 17-ти лет погиб при пожаре в квартире многоэтажного дома в городе Ирбит в Свердловской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Пожар произошёл в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Комсомольской в квартире на четвёртом этаже. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Очевидцы сообщили о хлопке, предварявшем возникновение пожара. В квартире спасатели выявили повреждение межкомнатной перегородки. Из дома было эвакуировано 120 жильцов.

После ликвидации возгорания в квартире был обнаружен погибший, молодой человек 17-ти лет. Он был учащимся одного из образовательных учреждений города и проживал в квартире под присмотром бабушки. Женщины в момент ЧП в квартире не было. Уточняется, что родители юноши проживают в Екатеринбурге.

В настоящее время следователями следственного управления следственного комитета по региону проводится доследственная проверка по факту гибели молодого человека. Тело погибшего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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