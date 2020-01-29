Пекин, , 00:37 — REGNUM Призыв к постоянному ношению перчаток с целью защиты от нового типа коронавируса оценила врач-инфекционист, член специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Ланьцзюань. Разговор с врачом 28 января транслировался Центральным телевидением Китая.

Специалист пояснила, что в больнице персонал должен носить перчатки, так как имеет дело с множеством заболевших людей, которых нужно обследовать. Однако за пределами больницы необходимости в перчатках нет, достаточно просто почаще хорошо мыть руки.

Такой вопрос был вызван тем, что ранее инфекционист Ли Синван, входящий в экспертную группу государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения, заявил о том, что вирус может передаваться не только воздушно-капельным путём. Синван рассказал, что вирус передаётся и при прикосновении грязными руками к глазам.

Реакцией на эту информацию стали многочисленные призывы постоянно носить перчатки, чтобы не допустить заражения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, со слов жителей китайского города Ухань, в городе-очаге эпидемии коронавируса не хватает кроватей для заболевших и средств для диагностики больных в поликлиниках и медцентрах.