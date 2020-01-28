Видное, Московская область, , 21:48 — REGNUM Семь человек пострадали в ДТП с участием трёх автомобилей в подмосковном Ленинском городском округе. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе регионального управления МВД России.

По информации ведомства, авария произошла около 20:00 на 2-м километре автодороги М2 «Крым» — Федюково.

«Произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с маршрутным транспортным средством Mercedes и автомашиной ГАЗель», — сообщили в МВД.

Согласно предварительным данным, водитель легкового автомобиля по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, чем спровоцировал ДТП.

На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, пострадавших осматривают медики.