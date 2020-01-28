Ростов-на-Дону, , 21:28 — REGNUM Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев его супруга перед убийством подверглись пыткам. Об этом сообщает источник портала DonDay.ru в силовых структурах.

В настоящее время следователи изучают камеры видеонаблюдения в доме убитого депутата. На месте работают следователи, криминалисты и полицейские. Прилегающая к месту происшествия территория оцеплена.

ИА REGNUM напоминает, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По предварительным данным, смерть супругов Алабушевых наступила после множественных травм, нанесённых предметом, похожим на топор.

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