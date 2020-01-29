Варшава, , 00:37 — REGNUM Чрезвычайные меры безопасности из-за коронавируса 2019-nCoV не считают нужным вводить в стране власти Польши. Об этом 28 января сообщил журналистам заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблоньский.

Яблоньский пояснил, что по вопросам, связанным с распространением заболевания, состоялся ряд встреч, как межведомственных, так и с представителями стран Евросоюза. В настоящее время ситуация находится под контролем.

По словам Яблоньского, хоть угроза и существует, но в Польше нет той ситуации, при которой следовало бы вводить чрезвычайные дополнительные меры безопасности.

При этом Яблоньский отметил, что, в любом случае, всем рекомендуется соблюдать «серьёзную осторожность» и по всем вопросам обращаться в Правительственный центр безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ может в любой момент создать чрезвычайный комитет по китайскому коронавирусу.

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