Ростов-на-Дону, , 21:06 — REGNUM Ростовские следователи изучают камеры видеонаблюдения в доме убитого депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева и его супруги. Об этом сообщил источник портала DonDay.ru.

Не исключено, что преступников удастся отыскать после изучения записей. В настоящее время на месте происшествия продолжают работать криминалисты.

ИА REGNUM напоминает, что по факту убийства в Зернограде возбуждено уголовное дело. Эксперты и коллеги депутата считают, что убийство не было заказным.

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