Ухань, Китай, , 21:23 — REGNUM Кроватей для пациентов не хватает в больницах, а средств для диагностики заболеваний в поликлиниках китайского города Уханя. Об этом 28 января сообщили жители города в интервью журналистам РИА Новости.

Одна из жительниц Уханя, ставшего очагом распространения нового типа коронавируса, 30-летняя женщина, рассказала, что она и её мать, страдающая заболеванием лёгких, отстояли восемь часов в очереди на внутривенную иньекцию.

По возвращении домой, мать рассказчицы легла спать отдельно от остальных членов семьи, но к утру у её супруга начался сильный кашель. После обращения в поликлинику, врачи заподозрили у мужчины заболевание коронавирусом, но провести диагностику не смогли из-за недостатка оборудования и специальных тестов. В госпитализации мужчине отказали, сославшись на недостаток коек.

По свидетельству рассказчицы, у неё самой и у её супруга также было ухудшение самочувствия, но они решили не обращаться в больницу, так как там не хватает ресурсов для пациентов, состояние которых намного тяжелее, чем у неё с мужем. Отец женщины уже пять дней находится в стационаре, но его диагноз до сих пор точно не установлен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ в ближайшее время направит в Китай группу экспертов для изучения коронавируса нового типа.

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