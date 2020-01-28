Владимир, , 20:48 — REGNUM В городе Владимире 26 января во время поездки в такси умер мужчина 1937 года рождения, сообщил портал «Владимирские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Сообщение о смерти пожилого мужчины появилось в соцсетях. Его автор заявил, что пенсионера не приняли в городской больнице № 4, и он поехал в другое медицинское учреждение. По дороге в такси ему стало плохо. Водитель довёз мужчину до больницы на улице Токарева, однако там медики констатировали смерть пассажира.

В правоохранительных органах факт гибели мужчины во время поездки подтвердили. В обстоятельствах его смерти разбираются МВД и Следственный комитет.