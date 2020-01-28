Рим, , 20:37 — REGNUM Пассажиры частных самолетов, прибывающих из КНР в Италию, будут проходить через специальные санитарные кордоны, сообщили в министерстве здравоохранения во вторник, 28 января.

Минздрав уже отдал распоряжение о перенаправлении самолетов, прибывающих в Рим, из аэропорта Чампино в аэропорт Фьюмичино, где уже установлена вся необходимая техника.

Все рейсы из КНР будут обслуживаться в двух аэропортах — помимо Фьюмичино, их также будут принимать в миланском аэропорту Мальпенса.