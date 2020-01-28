Ростов-на-Дону, , 20:25 — REGNUM Убитый в Зеленограде депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев («Единая Россия») был автором 228 научных трудов. Это следует из биографической справки, сообщает ИА REGNUM.

«Предметом научных исследований Алабушева являлись проблемы производства зерна в России, эффективность возделывания сельскохозяйственных культур. Он был автором 228 научных трудов, в том числе семи монографий, 20 книг, 22 методических рекомендаций», — говорится на сайте донского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что в течение 20 лет доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик Российской академии наук возглавлял аграрный научный центр «Донской». 28 января 2020 года народный избранник был убит в собственном доме вместе с супругой Ольгой. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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