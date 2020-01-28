Владимир, , 20:47 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате опрокидывания микроавтобуса во Владимирской области. Об этом 28 января сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.

По предварительным данным, автобус Fiat Ducato, перевозивший 13 рабочих, опрокинулся на автодороге «Владимир — Старково».

В результате ДТП получили травмы четыре человека. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи оказала пострадавшим медицинскую помощь. Госпитализация никому из получивших травмы не понадобилась. После оказания помощи люди были отпущены.

Уточняется, что причиной аварии стал сильный снегопад, ухудшивший видимость и дорожную ситуацию в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате массового ДТП с участием автобуса в городе Кургане.

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