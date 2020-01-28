Ла-Пас, , 20:46 — REGNUM Как минимум 13 человек погибли в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Боливии. Об этом 28 января сообщает издание El Deber.

Авария произошла в 09:30 (16:30 мск) на шоссе, соединяющем города Ла-Пас и Карабуко. Микроавтобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем. Водитель грузовика с места ДТП скрылся.

В результате ДТП на месте скончались 13 человек. Три человека были госпитализированы с травмами. О их состоянии не сообщается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По предварительным данным, авария могла произойти из-за ошибки водителя грузовика, который не смог сориентироваться на шоссе из-за плохой видимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели девяти человек в результате аварии с автобусом в Колумбии.

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