Женева, Швейцария, , 20:00 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может в любой момент вновь созвать свой чрезвычайный комитет по китайскому коронавирусу. Об этом сегодня, 28 января, сообщает Reuters.

Напомним, что первоначально ВОЗ не слишком серьезно отнеслась к информации о вспышке нового коронавируса 2019-nCoV в Китае. В докладе ВОЗ угроза на мировом уровне оценивалась как «умеренная», и никаких специальных действий ВОЗ предпринимать не рекомендовала.

Однако 27 января ВОЗ заявила, что пересматривает свою позицию и повышает уровень угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.

Очень высокий уровень угрозы — в Китае, высокий — на региональном уровне, высокий — на мировом, сказано в обновленном докладе ВОЗ.

Теперь в ВОЗ заявили, что могут вновь созвать свой чрезвычайный комитет по коронавирусу «в очень короткие сроки», его члены находятся в режиме ожидания и информируются о развитии событий.

Судя по новостям из Китая, сдержать распространение вируса пока не удается, хотя власти и предпринимают довольно серьезные меры.