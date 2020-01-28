Ирбит, Свердловская область, 28 января 2020, 19:58 — REGNUM В свердловском Ирбите из пятиэтажного дома срочно эвакуировали 120 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Изначально пожарные прибыли на улицу Комсомольскую, чтобы потушить пожар. В одной из квартир на четвёртом огонь охватил 40 кв. метров. Сейчас проверяются сведения о хлопке, который якобы предшествовал возгоранию. В ходе осмотра жилья обнаружена повреждённая межкомнатная перегородка.
Жильцы временно размещены в близстоящей школе.