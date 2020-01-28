Ростов-на-Дону, , 19:57 — REGNUM Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам убитых депутата Андрея Алабушева («Единая Россия») и его супруги Ольги.

«Больно от ужасной вести. Убиты депутат Законодательного собрания Андрей Алабушев и его супруга Ольга Алабушева. Андрей Васильевич — умный, активный, принципиальный депутат, видный и заслуженный учёный. Скорбим. Соболезную всем родным, близким и коллегам Андрея Васильевича и Ольги Ивановны», — написал на своей странице в Facebook спикер донского парламента.

ИА REGNUM напоминает, что следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». При этом эксперты считают, что произошедшее не носит заказного характера.

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