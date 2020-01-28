Саратов, , 19:57 — REGNUM Тело жителя Саратова, пропавшего во время рыбалки десять дней назад, нашли водолазы в реке Волге. Об этом 28 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета по Саратовской области.

По предварительным данным, 50-летний мужчина ушёл 19 января на рыбалку на реку Волга в районе СНТ «Южный факел» в посёлке Иволгино. Как сообщила супруга мужчины, обратившаяся в полицию с заявлением о его пропаже, с того дня он домой не возвращался и не выходил на связь с родственниками.

В полиции к розыскным мероприятиям подключили сотрудников МЧС. Водолазы при помощи специального снаряжения обследовали дно водоёма возле СНТ «Южный факел», где, предположительно, рыбачил мужчина.

Тело погибшего было обнаружено на дне реки Волги в районе улицы Факельной. Признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух рыбаках, тела которых были подняты водолазами из озера Туба в Волгоградской области.

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