Ростов-на-Дону, , 19:45 — REGNUM Убийство депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева(«Единая Россия») и его супруги не носит заказной характер. Такое мнение на странице в Facebook выразил политтехнолог, генеральный директор Фонда «Прикладная политология» (Ростов-на-Дону) Сергей Смирнов.

«Думаю, что просто разбой», — высказался эксперт.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» после того, как в частном доме в Зернограде были найдены тела убитых супругов Алабушевых. Много лет народный избранник посвятил научной деятельности.

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