Ростов-на-Дону, 28 января 2020, 19:45 — REGNUM Убийство депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева(«Единая Россия») и его супруги не носит заказной характер. Такое мнение на странице в Facebook выразил политтехнолог, генеральный директор Фонда «Прикладная политология» (Ростов-на-Дону) Сергей Смирнов.
«Думаю, что просто разбой», — высказался эксперт.
ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» после того, как в частном доме в Зернограде были найдены тела убитых супругов Алабушевых. Много лет народный избранник посвятил научной деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: В семье убитого в Ростовской области депутата автомобиля не было
Читайте развитие сюжета: «Больно от ужасной вести» – спикер донского парламента об убийстве депутата