София, , 19:33 — REGNUM Судоходство на Дунае по территории Болгарии было приостановлено из-за севшего на мель украинского судна. Об этом 28 января сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, судно село на мель из-за сильного понижения уровня воды в реке Дунай. Инцидент произошёл возле болгарского города Белене в северной части Болгарии.

Из-за севшего на мель судна по Дунаю не смогли пройти ещё 15 судов. Когда закончатся работы по восстановлению судоходства, в настоящее время неизвестно.

Также сообщается, что капитану украинского судна будет выписан штраф за несоблюдение ограничения глубины. По данным болгарских представителей, оснастка судна составляла 23 дм при разрешённых 22 дм.

Ранее ИА REGNUM сообщало о судне, севшем на мель на реке Дон в Ростовской области. Судно следовало в Россию под флагом Турции.

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