Ростов-на-Дону, , 19:25 — REGNUM В семье убитого в Ростовской области депутата законодательного собрания региона Андрея Алабушева («Единая Россия») автомобиля не было. Это следует из опубликованной за 2018 год декларации, передаёт ИА REGNUM.

Транспортного средства, следует из документа, не было ни у профессора, ни у его супруги. При этом годовой доход семьи в 2018 году превысил 5,8 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что народный избранник, директор Федерального государственного бюджетного учреждения «Аграрный научный центр «Донской» вместе с супругой были убиты в своём доме в городе Зернограде Ростовской области 28 января. Они погибли от рубленных ран. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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