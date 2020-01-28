Афины , , 19:18 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции. Об этом сегодня, 28 января, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение произошло возле греческого архипелага Додеканес в юго-восточной части Эгейского моря. Эпицентр находился в 78 километрах к юго-востоку от острова Карпатос, входящего в группу островов Додеканес. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.